Taraftar Kavgası: 6 Yaralı, 13 Gözaltı

KAVGA KANLI BİTTİ

Aksaray’da futbol maçı sonrası yaşanan tartışma, ciddi bir kavgaya dönüştü ve sonuçları kanlı oldu. Olayda, kürek, sopa ve taşlarla birbirine saldıran aynı takımın taraftarları arasında 6 kişi yaralanırken, 13 kişi de gözaltına alındı. Kavga, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin bahçesinde gerçekleşti.

TARTIŞMA TELEFONDA DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda Aksarayspor maçında iki taraftar gurubu arasında başlayan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılmıştı. Ancak taraflar arasında telefon ve sosyal medya üzerinden süren tartışmalar, aralarındaki gerginliği artırdı. Telefonla yapılan hakaretler ardından bir grup, diğerlerinin bulunduğu iş yerine baskın düzenledi ve kavga patlak verdi. Taraftarlar, ellerindeki sopalar ve küreklerle birbirine saldırmaya başladı.

Kavga sırasında çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı kontrol altına almaya çalışırken, çok sayıda kişiyi ayırmakta zorlandı ve takviye ekip talep etti. Olay yerine gelen destek ekipleriyle birlikte, kavgaya biber gazıyla müdahale edildi. 1 polis memuru, olay sırasında taş isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.