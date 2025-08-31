Taraftar Olayında 1 Kayıp!

GİRESUN’DA YAŞANAN TAHLİL DAKİ KAVGA

Samsunspor’un Trabzonspor deplasmanına gitmek için yola çıkan taraftarları, Giresun’da bir restoranda yemek molası verdi. Burada henüz nedeni bilinmeyen bir çekişme kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır olmak üzere 3 taraftarın yaralandığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMADA ACI HABER

Samsunspor, meydana gelen olay sonrasında bir taraftarın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.” şeklinde ifadeler yer aldı.