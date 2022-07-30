Taraftar ‘Putin’, yönetim ‘Zelenskiy’ diye bağırdı

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan maçın yankıları devam ediyor. Son olarak divan kurulu toplantısından ‘Zelenskiy’ tezahüratları yükseldi.

Dinamo Kiev maçında bir grup taraftarın Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin sloganları atması Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda da gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler’in UEFA’yla başını belaya sokan olaya ilişkin üyelerden Cengiz Tokgöz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski lehine bağırdı!

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulüpte 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelere plaket verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılırken, toplantıda sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan açıklamalarda bulundu. Öte yandan, Sarı-Lacivertli kulübün güncel borcu da açıklandı.

“YÖNETİM UKRAYNA’DAN ÖZÜR DİLESİN”

Toplantıda, konuşma yapması için kürsüye çağrılan üyelerden Cengiz Tokgöz, Dinamo Kiev maçında bazı taraftarların “Putin” sloganı atmasını eleştirerek, “Yönetim kurulu umarım Ukrayna’dan özür dilemiştir.” dedi.

Bu söz üzerine müdahalede bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, slogan atıldığı sırada yönetim locasında maçı izlediklerini ve sloganın farkına varamadıklarını belirterek, “Başkana mesajlar gelince bana sordu ve ben de sosyal medyada gördüm öyle bir şeyin olduğunu. Çok lokal ve bir avuç grubun yaptığı çirkin, kabul edilemez davranışı, Fenerbahçe’ye, bütün camiaya mal etmek de çirkindir. Fenerbahçe hiçbir zaman böyle bir çirkinlikle bağlaştırılamaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tekrar konuşan üye Tokgöz ise kürsüden, “Bence özür dilemek gerekliydi. 1881 numaralı üyeyim. O halde ben de ‘Zelenski, Zelenski, Zelenski’ diye bağırıyorum.” ifadesini kullandı.