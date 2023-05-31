Taraftardan Ali Koç’a tepki! Aziz Yıldırım sesleri yükseliyor

Galatasaray’ın şampiyonluğu elde etmesi sonrası Fenerbahçe’nin Antalyaspor’la oynadığı maçta taraftarlar yönetime yüklendi.

spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u ağırladı.

Henüz 2. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler, Ankara’dan kendileri için iyi bir haber bekledi.

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray’ın maçını telefonlarından takip etti.

Ankaragücü karşısında 3. golü bulan Galatasaray, sonrasında 4. golü de buldu.

71. dakikada Barış Alper Yılmaz ile gelen 3. gol sonrası Fenerbahçe tribünlerinden “yönetim istifa” sesleri yükseldi.

Aziz Yıldırım çağrısı

Fenerbahçe taraftarları, aynı zamanda eski başkanları Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray’ın 3. ve 4. golünden sonra stadyumu da terketmeye başladı.