Taraftardan Burak Yılmaz’a şok tepki

Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transfer olan golcü oyuncu Burak Yılmaz’a taraftarın tepkisi bitmiyor.

Deplasman tribününde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi tüm takım oyuncularını tribüne çağırırken golcü futbolcuyu es geçti. Bazı Beşiktaş taraftarları, Burak için “Hırsız istemiyoruz” tezahüratında bulundu.

Akhisarspor deplasmanında takımlarını destekleyen Beşiktaşlı taraftarlar, yeni transfer Burak Yılmaz’a büyük tepki gösterdi. Maçtan önce tüm futbolcuları teker teker tribünlere davet edip, tecrübeli futbolcuyu es geçen futbolseverlerin, “Beşiktaş’ta hırsız istemiyoruz” şeklinde tempo tutması şok etkisi yarattı.

Bu tezahüratların ardından Burak’ın oldukça moralinin bozulduğu görüldü, Beşiktaşlı taraftarlar maçın 45+1’inci dakikasında gol fırsatından yararlanamayan Burak’ı yuhaladı. Burak’a yapılan tezahüratlar kısa sürede sosyal medyaya da yayıldı. Takım arkadaşları devre arasında soyunma odasına giderken Burak Yılmaz’ı teselli etti.

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