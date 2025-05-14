Taraftarımıza Teşekkür Ediyorum, Başardık!

GALATASARAY’IN TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN KUPA HEDEFİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, bu hafta ikinci kupayı kazanmak istediklerini ifade etti. Buruk, stadyumdan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, kupayı kazanmanın kendilerine nasip olduğunu vurguladı ve sevinç duygusunu paylaştı. Oyuncularına teşekkür eden Buruk, her bir oyuncunun maça ayırt etmeksizin aynı konsantrasyon ile çıktığını belirtti.

BÜYÜK BAŞARININ SAHİBİ OYUNCULAR

Elde edilen başarının en büyük payının oyuncularında olduğunu dile getiren Buruk, “Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Trabzonspor takımını ve taraftarına da teşekkür ediyorum. Emek verip, mücadele edip, finale kadar geldiler ancak kazanan biz olduk. İki takım da bugün bir futbol şölenine imza attı. O yüzden iki takımı ve taraftarlarını da tebrik ediyorum.” dedi.

HEDEF İKİNCİ KUPA

Tecrübeli teknik adam, Trendyol Süper Lig’de Kayserispor ile yapacakları maç için taraftara bir mesajı olup olmadığı sorusuna, “Bu hafta iki kupa kazanma şansımız var. Birincisini kazandık, bundan sonraki hedefimiz diğer şampiyonluğumuzu ilan etmek. Bunun için istekliyiz ve heyecanlıyız. Moral ve motivasyonumuz tabii ki çok yüksek. Oyuncularımızla birlikte aynı isteği, arzuyu, mücadeleyi taraftarımız önünde göstermek istiyoruz. Daha hiçbir şey bitmedi, pazar günü önümüzde işi bitirme şansımız var. Bunu da başarmak istiyoruz.” şeklinde yanıtladı.

OSIMHEN İFADESİ

Okan Buruk, taraftarın “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” şeklindeki tezahüratlarının hatırlatılması üzerine ise, “Taraftarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Osimhen’de burada gerçekten inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Sadece saha içerisindeki oyunu değil, saha dışındaki yaptıklarıyla da takıma kattıkları ile, arkadaşlarına kattıkları ile, bizimle olan ilişkileriyle inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Tabii ki hepimiz onun kalmasını istiyoruz.” açıklamasında bulundu.