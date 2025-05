Taraftarlar, “Ali Koç İstifa” Dedi

TARAFTAR GRUPLARINDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Bazı taraftar grupları, yürüyüş sırasında “Ali Koç istifa” sloganları atarak ve pankartlar açarak mevcut yönetimi istifaya davet etti. Yürüyüşe, sarı-lacivertli camianın tanınmış isimleri de destek verdi. 12 Numara, UTG (Until The Grave), Kill For You, Pepe Metin ve diğer efsane tribün liderleri, günler öncesinden bu etkinliğe katılacaklarını duyurmuştu. Ayrıca, Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden ve daha önce başkan adaylığını açıklamış olan Hakan Bilal Kutlualp da yürüyüşe katıldı.

Tepkinin sebepleri arasında son yıllarda yaşanan sportif başarısızlıklar ve yönetimle ilgili verilen kararlar bulunuyor. Taraftarlar, kulübün devamlı başarıyı elde edememesinden mevcut yönetimi sorumlu tutarken, olağanüstü kongre çağrısında bulunuyor. Yürüyüş boyunca, sosyal medyada #BüyükFenerbahçeYürüyüşü etiketiyle binlerce paylaşım gerçekleştirildi ve taraftarlar marşlar söyleyip pankartlar taşıdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE YÜRÜYÜŞ SÜRECİ

Yürüyüşün sonunda herhangi bir taşkınlık meydana gelmedi. Emniyet güçleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tüm etkinlik, taraftarların birlikteliği ve coşkusuyla gerçekleşti.