Taraftarlar Ederson’u Bekliyor. Uçuş Kodu TC-SSA

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Taraftarlar, Ederson’un gelişini sabırsızlıkla bekliyor. Uçağın İstanbul’a iniş zamanı ve uçuş kodu, futbolseverler tarafından sürekli araştırılıyor. Ederson’un transferi, kulüpte büyük bir heyecana neden olmuş durumda. Fenerbahçe, uzun bir süredir gündemde olan Brezilyalı kaleci Ederson Moraes’i kadrosuna almak için önemli bir adım atmış durumda.

TRANSFER SÜRECİ BAŞLADI

Sarı-lacivertli yönetim, Manchester City ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vararak Ederson’un İstanbul’a geliş sürecini başlattı. Taraftarlar, bu transferle ilgili tüm gelişmeleri merakla takip ediyor. Ederson’un akşam saatlerinde, yani 21.00-22.00 arasında İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Öncelikle sağlık kontrolleri yapılacak ve sonrasında resmi imzalar atılacak.

UÇUŞ DETAYLARI

Ederson’u taşıyan özel uçağın takip kodu da belirlendi. Spor basınında yer alan bilgilere göre, deneyimli kalecinin İstanbul’a akşam saatlerinde varması öngörülüyor. Uçuş kodu ise TC-SSA olarak aktarıldı. Taraftarlar, bu gelişmeleri sosyal medyadan anbean takip ediyor. 32 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Yıllık 8 milyon Euro garanti ücret alacak olan Ederson’un anlaşmasında performansa bağlı bonuslar yer alıyor.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ

Ederson, İstanbul’a iniş yaptıktan sonra sağlık testlerinden geçerek sarı-lacivertli formayı giymeye hazır hale gelecek. Fenerbahçe, Ederson’un transferi için Manchester City ile bonservis görüşmelerini de sonuçlandırdı. Başlangıçta İngiliz ekibi 15 milyon Euro talep etse de, sarı-lacivertliler 12 milyon Euro artı bonuslar karşılığında transferi tamamladı. Tarafların el sıkışması ile süreç artık tamamlanma aşamasına geldi.