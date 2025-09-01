Taraftarlar Uğurcan’ı Protesto Etti

TRANSFER PROTESTOSU BAŞLADI

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olacağı iddiaları üzerine taraftar grupları, akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri önünde bir araya geldi. Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarıyla “Kaptan satılamaz”, “Uğurcan bizim kırmızı çizgimiz” gibi sloganlar atarak bu duruma karşı tepkilerini gösterdi.

SOSYAL MEDYADA YANKILAR UYANDIRDI

Tesis önünde yürütülen protestolar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Çoğu taraftar, transferi protesto etmek için oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu arada, bazı taraftar grupları sosyal medyada “Trabzonspor kaptanı masalara meze edilemez” şeklinde görseller paylaşarak durumu kınadı. Taraftarlar, Uğurcan Çakır’ın Trabzonspor için taşıdığı önemin altını çizerek, transfer iddialarına karşı “Kaptan satılamaz” yorumları yaptı.