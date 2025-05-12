Taraklı’da Dijital Merkez Açıldı

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde, Trendyol, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Yarının Köyleri” kırsal kalkınma projesi çerçevesinde açılan Dijital Merkez’in altı aylık süreci değerlendirildi. Taraklı Fenerli Konak’ta düzenlenen törende, dijital okuryazarlık ve dijital yetkinlikler, yapay zeka okuryazarlığı, Trendyol’da mağaza açma ve satış teknikleri, e-ticaret, etkili sunum, hitabet eğitimleri ile çocuklara yönelik robotik ve kodlama programları, kadın üreticilerin güçlenmesine yönelik faaliyetler üzerinde duruldu. Projeyle açılan Taraklı Dijital Merkezi’nde çoğunluğu kadın 150 kişinin eğitim almasının yanı sıra, ilçedeki üreticilerin yöresel tatları ve el işlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda alıcı bulduğu belirtildi.

DİJİTAL MERKEZİN GÜCÜ

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, programda yaptığı açıklamada, merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti ve projeyi Türkiye genelinde genişletmeyi planladıklarını ifade etti. Mirasın korunmasına yönelik katkı sağladıklarını ve kırsal alanlara ulaşım için teknolojik fırsatları teşvik ettiklerini belirten Dominguez, “Taraklı vatandaşlarına dijital pazara erişim sağlayacak ve yerel girişimciler için ekonomik büyümeyi teşvik edecektir.” diye konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİ

Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Dairesi Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, e-ticaretin geleneksel ticaretin sınırlarını genişleten ve bir ülkenin kalkınmasına önemli etkileri olan bir ticaret türü olduğuna dikkat çekti. “Yarının Köyleri” projesinin kırsalda fırsat eşitliğini desteklediğini söyleyen Karaboğa, 2024 yılı verilerine göre ticaret yapan esnaf işletmelerinin yüzde 27,2’sinin kadınlara ait olduğunu açıkladı. Bu projelerin Sakarya’nın e-ticaret uyum endeksini daha da geliştireceğine ve kadın girişimcilerin emeklerini Türkiye’nin dört bir yanıyla buluşturmasına olanak tanıyacağına inandığını vurguladı.

TEKNOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, projeyi “Sakarya’da yeni nesli yeni dünyaya hazırlayan” bir çalışma olarak tanımladı. Akgün, tarihi Fenerli Konağı’nın teknolojiyle buluşturulmasının projenin anlamını artırdığını belirtti. Trendyol ve UNDP’nin destekleriyle yürütülen projenin, yerel kalkınma ve bölgenin sürdürülebilir gelişimi için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

KIRSAL KALKINMANIN SÜRDÜREN DESTEĞİ

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, “Trendyol olarak teknoloji ve veri odaklı yaklaşımımızı toplumsal fayda yaratmak için de kullanıyoruz.” açıklamasında bulundu. Taraklı Dijital Merkezinin, kadınların ekonomiye katılımının önünü açan, gençlerin yarına hazırlandığı ve kültürel mirasın teknolojiyle harmanlandığı bir merkez olduğunu vurguladı. Programa; Sakarya Vali Yardımcısı Murat Karasu, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Taraklı Kaymakamı Senanur Tunalı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca da katıldı.