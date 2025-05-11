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Taraklı’da Hasat Şenliği Yapıldı

HASAT GELENEĞİ YENİDEN CANLANDI

Taraklı ilçesinin İçdedeler Mahallesi’nde, hasat döneminde bol ürün elde edilebilmesi amacıyla yüzyıllardır süregelen bir gelenek tekrar hayata geçirildi. Bu gelenek kapsamında, mahallede bir araya gelen yüzlerce vatandaşa, yapılan duaların ardından bulgur pilavı, yufka ve ayran dağıtıldı.

BULGUR PİLAVI KAZANLARI KAYNADI

Etkinlikte, toplamda 40 kazan bulgur pilavı hazırlandı ve mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden de katılımcılar yer aldı. Böylece, hasat sezonunun bereketi kutlanmış oldu.

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