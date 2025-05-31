Taraklı’da Yangın Çıktı, Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI TARAKLI İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde, yaklaşık 10 bin hayvan kapasiteli bir tavuk çiftliğinde bulunan evde yangın çıkıyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürüyor ve alevlerin çiftliğe sıçramasını önlüyor. Yangının, Taraklı ilçesindeki Dışdedeler Mahallesi’nde, Erol İ.’ye ait olan bu tavuk çiftliğinde meydana geldiği bildiriliyor.

BİLİNMEYEN NEDEN YANGINI TETİKLİYOR

Edinilen bilgiler doğrultusunda, yangının çiftlik içerisindeki evde henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklandığı ifade ediliyor. Yangın haberinin alınmasının ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının daha da büyümesini engelliyor.

İNCELLEMELER BAŞLATILDI

Ev, yangın sonucunda kullanılamaz hale gelirken, olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı bildiriliyor. Yangının sebebi ve olasılıkları üzerine çalışmalar devam ediyor.