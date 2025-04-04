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Taras Stepanenko, Arda Turan’ı Övdü Ve Destekledi

TARAS STEPANENKO’DAN ARDA TURAN YORUMU

Eyüpspor’un yeni transferi Taras Stepanenko, eski kulübü Shakhtar Donetsk’in Arda Turan’ı teknik direktör olarak düşündüğü iddialarına açıklık getirdi. Ukrayna medyasına konuşan deneyimli futbolcu, Arda Turan’ın Shakhtar için uygun bir isim olabileceğini söyledi.

STEPANENKO: “ARDA TURAN SHAKHTAR İÇİN İYİ BİR SEÇİM OLABİLİR”

Shakhtar Donetsk’in Arda Turan’a teklif götürdüğü iddialarıyla ilgili soruya Stepanenko, “Evet bu iddiayı gördüm ama ona sormadım. Eğer hoca isterse bana Shakhtar ile ilgili bir şeyler sorabilir ama Shakhtar’a katılırsa çok mutlu olurum. O iyi bir adam” yanıtını verdi.

GENÇ TEKNİK DİREKTÖR BAŞARISI VURGUSU

Arda Turan’ın genç ve yetenekli bir teknik direktör olduğunu belirten Stepanenko, “Harika bir futbolcuydu. Avrupa’nın en iyi takımlarında oynadı. Neden olmasın? Shakhtar daha önce Fonseca ve De Zerbi’yi de genç teknik direktörlerken göreve getirdi. Onlar da ilk adımlarını çok büyük takımlarda atmamışlardı. O zaman neden Türkiye’de mütevazı bir kulüple Avrupa kupaları için mücadele eden bir adamı denemesinler?” ifadelerini kullandı.

STEPANENKO’DAN SHAKHTAR’A TAVSİYE

“Bu sözleriniz Stepanenko’dan Shakhtar’a, Arda Turan’a dikkat etmeleri için bir tavsiye mi?” sorusuna ise deneyimli futbolcu, “Evet, tabii ki. Bence eğer yazıldıysa bu bilgi bir yerlerden gelmiş olmalı. Belki de bir yerlerde bir listede yer alıyordur” cevabını verdi.

ARDA TURAN’IN EYÜPSPOR KARİYERİ

Eyüpspor’da Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Arda Turan, İstanbul ekibinde 76 maçta 1.84 puan ortalaması yakaladı. 38 yaşındaki teknik direktörün takımı, bu sezon ligde 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 44 puanla 5. sırada yer alıyor.

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