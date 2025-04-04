Taras Stepanenko, Arda Turan’ı Övdü Ve Destekledi

TARAS STEPANENKO’DAN ARDA TURAN YORUMU

Eyüpspor’un yeni transferi Taras Stepanenko, eski kulübü Shakhtar Donetsk’in Arda Turan ile ilgili teknik direktör arayışına dair iddialara açıklık getirdi. Ukrayna ekibinde 15 yıl forma giyen deneyimli futbolcu, Shakhtar’ın Arda Turan’a teklif götürdüğü söylentilerini değerlendirdi.

STEPANENKO: “ARDA TURAN İYİ BİR ADAM”

Ukraynalı BurBuzz YouTube kanalına konuşan Stepanenko, “Shakhtar’ın Arda Turan’a teklif yaptığı iddialarını nasıl değerlendiriyorsun? Belki bunu ona sormuşsundur” sorusuna, “Evet bu iddiayı gördüm ama ona sormadım. Eğer hoca isterse bana Shakhtar ile ilgili bir şeyler sorabilir ama Shakhtar’a katılırsa çok mutlu olurum. O iyi bir adam” yanıtını verdi.

GENÇ VE BAŞARILI BİR TEKNİK DİREKTÖR ADAYI

Arda Turan’ın genç ve yetenekli bir antrenör olduğunu vurgulayan Stepanenko, “Harika bir futbolcuydu. Avrupa’nın en iyi takımlarında oynadı. Neden olmasın? Shakhtar daha önce Fonseca ve De Zerbi’yi de genç teknik direktörlerken göreve getirdi. Onlar da ilk adımlarını çok büyük takımlarda atmamışlardı. O zaman neden Türkiye’de mütevazı bir kulüple Avrupa kupaları için mücadele eden bir adamı denemesinler?” ifadelerini kullandı.

“BU BİLGİ BİR YERLERDEN GELMİŞ OLMALI”

“Bu sözleriniz Stepanenko’dan Shakhtar’a, Arda Turan’a dikkat etmeleri için bir tavsiye mi?” sorusuna ise deneyimli futbolcu, “Evet, tabii ki. Bence eğer yazıldıysa bu bilgi bir yerlerden gelmiş olmalı. Belki de bir yerlerde bir listede yer alıyordur” şeklinde cevap verdi.

ARDA TURAN’IN EYÜPSPOR’DAKİ BAŞARISI

Eyüpspor’da Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Arda Turan, İstanbul ekibinde 76 maçta 1.84 puan ortalaması yakaladı. 38 yaşındaki teknik direktörün takımı, bu sezon ligde 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 44 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.