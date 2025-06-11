Tarçın Kayboldu, Aile İhmal İddia Etti

KÖPEK TARÇIN’IN KAÇIŞI VE ÖLÜMÜ ÜZERİNE TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Bayram tatili sırasında bir hayvan oteline bırakılan Tarçın isimli köpek, kaçtıktan günler sonra ölü olarak bulundu. Köpeğin sahipleri, yaşanan olayla ilgili ‘ihmal’ iddialarında bulundu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden Tetik ailesi, bayram tatili için yurt dışına çıkmadan önce Tarçın’ı ilçedeki bir hayvan oteline emanet etti. Aile, köpeğin işletme kaynaklı bir ihmal sonucu kaçtığını ve sonrasında çevre yolunda ölü bulunduğunu belirtti. Hatırlatmak gerekirse, köpeğin sahipleri olayı yargıya taşıdı ve hukuki süreç başladı.

HAYVANSEVERLERLE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Aile, olayla ilgili olarak Hasan Ali Yücel Meydanı’nda basın toplantısı düzenledi. Bu açıklamaya, hayvanseverler de köpekleri ile katılarak destek verdi. Tarçın’ın kaybolmasının ardından gönüllülerle birlikte uzun süre arama yaptıklarını söyleyen İsmail Tolga Tetik, “Çok büyük bir ihmal sonucu yavrumuzu kaybettik. Canımızdan can gitti. ‘Bu tasma ile gezdirmeyin’ diye defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı. Ne yazık ki Tarçın kaçırıldı ve hayatını kaybetti. Yurt dışında olmamıza rağmen çevremizi seferber ettik ama işletme hiçbir arama çalışmasına katılmadı. Sonunda biz bulduk. En çok da işletmenin sorumsuzluk almadan sosyal medya paylaşımları yapması bizi derinden yaraladı. Beş kişilik ailem şimdi dört kişi. Evimizde büyük bir boşluk var” şeklinde konuştu.

İHMAL İDDİALARI VE HUKUKİ SÜREÇ

AUmay Ergüven Tetik ise, “Güvenip para karşılığında emanet ettiğimiz otelde, tüm uyarılarımıza rağmen ihmaller sonucu yavrumuz kaybedildi. Nasıl kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Hukuki süreç başlatıldı. Ancak bu kişi köpeğimizi aramak için hiçbir çaba göstermedi. Sosyal medyada hem reklam yapmaya devam ediyor hem de bizi suçlayan paylaşımlar yapıyor. Evladımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da onu oraya bırakmasaydım” dedi.

İŞLETME İDDİALARI REDDEDİYOR

Olayla ilgili sosyal medyada açıklama yapan işletme ise, yapılan iddiaları kabul etmedi. Açıklamada, “İşletmemin ve şahsımın hayvan sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Yönetmeliklere uygun olarak her yıl denetlenen, güvenlik önlemleri tam olan işletmemde bugüne kadar hiçbir hayvana zarar gelmemiştir. Sahiplerinin sorumsuzluğu yüzünden üzerimize atılan suçlamaları kabul etmiyoruz. Tek üzüntüm, bir yavrumuzun canını kaybetmesidir” ifadeleri yer aldı.