Tarifeler, Küresel Piyasaları Sarsmaya Devam Ediyor

PİYASALARDAKİ ÇALKANTILAR VE ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2025 yılının Ocak ayında başlayacak ikinci başkanlık döneminde, dünya ticaretini altüst eden gümrük vergilerini duyurdu. Özellikle Çin’e ağır tarifeler uygulayan Trump, Türkiye’yi yüzde 10’luk en düşük vergi oranıyla muaf tutarken, Avrupa Birliği’ni yüzde 39, İngiltere’yi ise yüzde 10 vergiye tabi kıldı. Ancak, piyasalarda yaşanan çalkantı ve tepkilerin ardından Trump, Çin dışındaki tarifeleri 90 gün erteledi. Bugün, ABD ile İngiltere arasında tarife indirimi için bir anlaşma bekleniyor.

TARİFELERİN PİYASALARA ETKİSİ

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı tarife açıklaması, ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 endeksine büyük zarar verdi. Duyurunun ilk günü olan 2 Nisan 2025’te, endeks yüzde 15 değer kaybederek tarihi bir düşüş yaşadı. Gerçek zamanlı verilere göre, S&P 500 endeksi 8 Mayıs 2025’te 563.765 USD seviyesinde işlem görse de, Nisan ayındaki volatilite piyasaları derin bir şekilde etkiledi. Trump’ın Çin hariç tarifeleri 90 gün erteleme kararı, 9 Nisan’da endeksin yüzde 12’lik rekor bir kazançla toparlanmasına yol açtı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, 9 Mayıs 2025 sabah saat 10:00’da Oval Ofis’te “büyük bir ticaret anlaşması” duyuracağını işaret etti. İngiltere, çelik ve otomotiv alanındaki yüzde 25’lik tarifelerin kaldırılmasını talep ederken, ABD ilaç ve teknoloji sektörlerinde Londra’dan adımlar bekliyor. BBC’ye göre, yeni anlaşma ile tüm vergilerin kaldırılması gündeme gelebilir.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ TARTIŞMALAR

Trump’ın tarifeleri, küresel piyasalarda önemli etkilere yol açtı. The Guardian’a göre, S&P 500 endeksinin Nisan ayında yaşadığı yüzde 15’lik düşüş, 1950’lerden bu yana en büyük dört günlük kayıp olarak kaydedildi. Avrupa Birliği, 21 milyar euro değerindeki ABD mallarına misilleme tarifeleri planlarken, Kanada ise 20.1 milyar dolarlık ABD ürünlerine yüzde 25 tarife uyguladı. Trump’ın çelik ve alüminyum tarifeleri, ABD’nin Kanada’dan ithal ettiği 31.3 milyar dolarlık çelik ve 27.4 milyar dolarlık alüminyumu ciddi şekilde etkiledi.