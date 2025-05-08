Tarifeler Küresel Ticaretin Dengesini Bozdu

ABD BAŞKANINDAN GÜMRÜK VERGİLERİ DÜZENLEMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2025’teki ikinci başkanlık dönemine 72 gün içerisinde dünya ticaretini etkileyen gümrük vergileri açıklayarak başladı. Trump, özellikle Çin’e yüksek tarifeler getirirken, Türkiye’yi en düşük vergi oranı olan yüzde 10 ile muaf tutmayı tercih etti. Avrupa Birliği, yüzde 39 oranıyla etkilenirken, İngiltere de yüzde 10 vergiyle karşı karşıya kaldı. Ancak piyasalardaki tepkiler ve dalgalanmalar sonucunda Trump, Çin dışındaki tarifeleri 90 gün erteledi. Bugün, ABD ile İngiltere arasında tarife indirimiyle ilgili bir anlaşma bekleniyor.

PAZARLAR TARİFELERLE SARSILDI

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak nitelendirdiği tarife açıklaması, ABD’nin önde gelen 500 şirketini kapsayan S&P 500 endeksini olumsuz etkiledi. Duyurunun yapıldığı gün olan 2 Nisan 2025’te endeks, yüzde 15 değer kaybederek tarihi bir düşüş yaşadı. Gerçek zamanlı verilere göre, S&P 500 8 Mayıs 2025 tarihine kadar 563.765 USD seviyelerine geri döndü; ancak Nisan ayındaki dalgalanmalar piyasalarda derin izler bıraktı. Trump’ın Çin hariç tüm tarifeleri 90 gün erteleme kararı sonrası 9 Nisan’da endeks, yüzde 12’lik bir rekor kazançla toparlandı.

İNGİLTERE İLE TARİHİ ANLAŞMA YOLDA

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, 9 Mayıs 2025 sabahı Oval Ofis’te “büyük bir ticaret anlaşması” duyuracağını belirtti. İngiltere, özellikle çelik ve otomotiv ürünleri üzerindeki yüzde 25’lik tarifelerin kaldırılmasını talep ederken, ABD, ilaç ve teknoloji alanlarında Londra’dan adımlar bekliyor. BBC’ye göre, yeni anlaşmayla birlikte tüm vergilerin kaldırılması planları yapılıyor.

TARİFELER KÜRESEL EKONOMİYİ VURDU

Trump’ın açıkladığı tarifeler dünya genelinde büyük yankı buldu. The Guardian’ın haberine göre, S&P 500’ün Nisan’daki yüzde 15’lik düşüşü, 1950’lerden bu yana görülen en büyük dört günlük kayıp olma özelliği taşıyor. Avrupa Birliği, 21 milyar euro değerindeki ABD mallarına misilleme tarifeleri hazırlarken, Kanada da 20.1 milyar dolarlık ABD ürünlerine yüzde 25 tarife uygulama kararı aldı. Trump’ın çelik ve alüminyum tarifeleri, ABD’nin Kanada’dan ithal ettiği 31.3 milyar dolarlık çeliği ve 27.4 milyar dolarlık alüminyumu etkilemiş oldu.