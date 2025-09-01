Tarihî Buluşma: Putin Ve Şi, Batı’ya Karşı

ÇİN’İN ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİ

Çin, bu hafta düzenlediği iki önemli uluslararası etkinlikle küresel diplomasi ve güvenlik alanında öncü bir aktör olma iddiasını güçlendiriyor. Tianjin’de başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi ve Pekin’deki askeri geçit töreni, Çin ve Rusya’nın Batı’ya karşı ortak duruşunu pekiştirecek. Pazartesi günü Tianjin liman kentinde yapılan ŞİÖ zirvesi, Çarşamba günü Pekin’de düzenlenecek büyük askeri törenle sona erecek. 2001’de Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın girişimiyle kurulan ŞİÖ, zamanla Hindistan, İran, Pakistan ve Belarus’un katılımıyla genişledi. Afganistan ve Moğolistan gözlemci; Türkiye, Mısır, Malezya ve Vietnam gibi ülkeler “diyalog partneri” olarak yer alıyor.

ZİRVEDE Şİ’NİN VURGUSU

Tianjin’de yapılan iki günlük ŞİÖ zirvesinin merkezinde Şi’nin konuşması yer aldı. Pekin ve Moskova’nın birlikte gerçekleştirdiği organizasyon, Batı’ya karşı çok kutuplu bir güç dengesi yaratmak için bir zemin haline geldi. Zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler katıldı. Şi, örgüt üyelerine bu yıl için 2 milyar yuan (280 milyon dolar) hibe ve 10 milyar yuan (1,4 milyar dolar) kredi taahhüdünde bulundu. Ayrıca “ŞİÖ Kalkınma Bankası”nın bir an önce kurulması çağrısını yaptı. ABD’nin adını anmadan, “hegemonya,” “Soğuk Savaş zihniyeti” ve “zorbalık” politikalarına karşı duracaklarını belirtirken, “daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemi” vurgusunu yaptı. Putin de, Avrasya’da Batı ittifaklarına alternatif “yeni bir güvenlik sistemi” kurulması gerektiğini ifade etti ve “Artık Avro-Atlantik merkezli modellerin yerine, çok daha geniş bir ülke grubunun çıkarlarını gözeten bir sistem inşa etmenin zamanı” dedi.

Zirve, ABD–Çin ve ABD–Hindistan geriliminin gölgesinde gerçekleşiyor. Trump yönetimi, Çin’in Rusya’dan enerji alımları ve Moskova ile ticaretini gerekçe göstererek yeni yaptırımlar tehdidinde bulunuyor. Aynı şekilde Hindistan’a uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergisi, Yeni Delhi–Washington hattında tansiyonu artırıyor. Bu durum, Çin ve Rusya’nın ekonomik ve diplomatik ortaklığını daha görünür kılıyor. İki ülke, Batı’nın yaptırım baskılarına karşı birlikte hareket etme kararlılığını gösteriyor. Ayrıca, Ukrayna’daki savaş da bu çerçevede kritik bir gündem maddesi oldu. Putin, krizi Batı’nın kışkırtması olarak nitelendirirken, Çin, diplomatik olarak Moskova’yı destekledi ve enerji ile ticaret yollarıyla Rusya’nın ekonomik dayanıklılığını güçlendiriyor. Bu durumu, Şi ve Putin’in yan yana durarak Batı’ya karşı çok kutuplu bir alternatif düzen oluşturma çabası olarak değerlendirebiliriz.