Tarih Okuma İhtiyacı Hissettim

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU SINAVINI GEÇTİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılıp, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne 1’incilikle yerleşen AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Korkmaz, eğitimin yaşı olmadığını dile getirerek, “Daha önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştum. Rektörlük yaparken İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan da mezun oldum, örgün eğitimden.” ifadelerini kullandı. Korkmaz, rektörlük görevini tamamladıktan sonra siyaset alanında aktif olarak çalışmalara devam ettiğini ve klasik siyasetçiliğin ötesinde siyasal analizler yaptığını da belirtti.

TARİHİN ÖNEMİ VURGULANDI

Korkmaz, siyasetteki tecrübeleriyle geçmişe bakmanın geleceği görmek için bir fırsat sunduğunu ifade etti. “Gördüğünüz şeylerin geçmişte defalarca yaşandığını hayretle görüyorsunuz. Bugün ülkemizde yaşanan ister politik ister ekonomik ne derseniz, insana dair şeylerde tarihsel olaylar defalarca yaşanmış.” dedi. Korkmaz, “O zaman geçmişe bakmak geleceği görmenin birinci kuralı. Bu bağlamda tarih bize büyük bir imkan ve malzeme sunuyor. Bunun için tarih okumak ihtiyacını duydum.” şeklinde konuşarak, kendi memleketi ve seçim bölgesindeki üniversitede eğitim almayı tercih etti.

DOKTORA HEDEFİ

Adem Korkmaz, tarih bölümünde doktora yapmayı düşündüğünü de aktardı. “Lise yıllarında da tarih eğitimi düşünmüştüm. Disiplinler arası bir doktora yapabilirdim ama doktora çok güçlü bir altyapı olmadan yapılacak bir şey değil.” diyen Korkmaz, lisans temel eğitiminin önemine dikkat çekti. “Bir tarihçinin en az 2 dili iyi biliyor olması lazım. Niyetim bir doktora yapmak.” ifadeleriyle gelecekteki eğitim hedeflerini ortaya koydu.