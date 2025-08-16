Tarihî Zirvede İki Lider Buluştu

TRUMP VE PUTİN HISTORIK ZIRVE GERÇEKLEŞTİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da tarihi bir zirve için bir araya geldi. Trump, Putin’i kırmızı halıda alkışlayarak karşıladı. İki liderin arasındaki samimiyet dikkat çekti. Görüşmenin yapılacağı bölgeye yürürken, üzerlerinden F-22 savaş uçakları ve stratejik B-2 bombardıman uçağı geçti. Bu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, iki lider de yukarıya bakarak uçakları izledi.

DİPLOMASİ MASASINDA SAMİMİ DİYALOGLAR

Dünya kamuoyunun merakla beklediği bu buluşmada, iki lider diplomasi masasında samimi diyaloglar ve pozlar sergiledi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Trump ile Putin, “Barışın Peşinde” temalı “üçe üç” formatındaki görüşme sonrasında, Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü’nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ilk olarak Putin konuşmaya başladı. Zirve ile ilgili olarak Putin, “ABD Başkanı Trump ile görüşmemiz yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı geçti.” dedi.

UKRAYNA MESELESİ GÖRÜŞMENİN MERKEZİNDE

Putin, görüşmenin içeriğine dair bilgi vererek, “Ukrayna etrafındaki durum zirvenin temel konularındandı. ABD yönetimi ve Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerde bulunduğunu, krizin özünü anlamak istediğini görüyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Rus lider, “Ukrayna’da yaşananlar güvenliğimize temel tehditlerle bağlantılı. Ukrayna halkını kardeş olarak görüyoruz.” dedi. Vladimir Putin, “Trump’ın Ukrayna’nın güvenliği ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Bu konuda çalışmaya hazırız.” ifadesini de ekledi.

GELECEK GÖRÜŞMELER İÇİN DAVET

Putin, bir sonraki görüşme için Trump’ı Moskova’ya davet etti. Trump, “Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik.” yönünde açıklama yaptı. Ancak birkaç önemli konunun hala tam olarak görüşülmediğini belirtti. Yaklaşık 3 saat süren zirvede Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff; Putin’e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

RUSYA İLE İLERİ ATILMALARUMUTU

Trump, Putin ile ilişkisini “her zaman harika” olarak tanımlayarak, “Rusya aldatmacası yüzünden süreç gecikti. Ancak birçok noktada anlaşmaya vardık. Geriye çok az mesele kaldı.” ifadelerini kullandı. Gelecekte de Rusya ile verimli toplantılar yapmayı umduğunu belirtti. Putin’e, “Muhtemelen yakında görüşeceğiz.” diyen Trump, Moskova davetinin kesin kararını vermek için gözlerin ona çevrildiğini açıkladı. 2009 yılından bu yana hiç bir ABD Başkanı Moskova’yı ziyaret etmedi.