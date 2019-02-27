Tarihi banka geri döndü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun incelemesi sonrası onay alan Türkiye Emlak Katılım Bankası ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye’de katılım bankası olarak hayata geçecek olan Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin yakın zamanda şubeleşmeye başlaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz yıl Aralık ayında “Emlak Bankası’nın yeniden yapılandırma sürecini başlattık.” demişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Emlak Bankası’na ilişkin gelişmeleri yakından takip etmiş ve gayrimenkul sektörüne destek olmak adına ithal malların burada üretilmesi için bankanın kuruluş sürecini işlettiklerini belirtmişti.

Böylece gayrimenkul sektörüne Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın destek olması bekleniyor.

Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:

Kurulun 26.02.2019 tarihli toplantısında, 26.02.2019 tarih ve 43890421-101.01.01-E.3768 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7’nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA KURULDU

Emlak Bankası, 3 Haziran 1926’da Atatürk’ün talimatı doğrultusunda 20 milyon TL sermaye ile kuruldu. 1953 yılında ödenmiş sermayesi 300 milyon TL’ye çıkarılan banka, AnkaraYenimahalle, Ankara-Telsizler, İstanbul-Levent, İstanbul-Koşuyolu İstanbul-Emekli Subay Evleri, İstanbul-Ataköy,İzmir-Denizbostanlısı, Edirne-Mimar Sinan, Eskişehir-Yunuskent, Urfa, Çankırı ve Diyarbakır konutları projelerine imza attı.

Banka bu dönemde kendi inşaatlarının yanı sıra, Ankara Türk Ocakları Merkez Binası, Merkez Bankası Binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Konutları, TRT Sitesi, Devlet Mahalleleri, TBMM Lojmanlarını da inşa etti. Faaliyet gösterdiği son yıllarda ise İstanbul-Ataköy, Ataşehir, Bahçeşehir, Mimaroba, Sinanoba, Ankara-Bilkent, Elvankent, Konutkent, İzmir-Gaziemir, Mavişehir gibi projeleri gerçekleştiren banka, konut, dış ticaret ve denizcilik sektörlerinde uzmanlaştı.

Ancak 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Emlak Bankası’nın bankacılık yapma yetkisi sona erdirildi ve tasfiye kapsamına alındı.

HÜRRİYET