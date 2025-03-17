Tarihi Binbirdirek’te İftar Sofrası Şenliği

KÜLTÜREL BİR GELENEK YENİDEN CANLANIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, hayırseverlerin desteğiyle tarihi Binbirdirek Sarnıcı’nda her gün 750 kişilik iftar sofraları kurarak vatandaşları misafir ediyor. Bu yıl da Vakıflar Genel Müdürlüğü, 81 ilde geleneksel iftar sofraları düzenliyor. Binbirdirek Sarnıcı’nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen iftarlar, Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yemek duasıyla başlıyor. İftar sonrasında misafirlere geleneksel Osmanlı lezzetleri sunuluyor.

EĞLENCELİ İFTAR DENEYİMİ

İftara katılan çocuklar için oyun parkı kuruldu. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli figürleri Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz gibi karakterlerin gösterimleri de yapılarak hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer sağlanıyor. Ramazan boyunca bu vakıf sofralarında yetimler, öksüzler, devlet yurtlarında kalan kimsesiz çocuklar ve eğitim gören öğrenciler gibi çeşitli gruptan insanların ağırlanması planlanıyor. Ayrıca mobil aşevi aracıyla Tekirdağ ilinde günde 750 kişiye sıcak yemek sunulacak.

Ailesiyle birlikte iftara katılan Mine Masal Baysal, “Böyle tarihi bir yerde yemek yemek cidden çok farklı ve güzel bir deneyim. 10-11 kişilik bir grupta geldik” diyor. Davetlerini aldıklarını ve memnun kaldıklarını belirten Gurbet Turgut, “Kızımın adına geldik. Davet edildik ve geldik. Çok memnunuz, teşekkür ederiz” şeklinde ifade ediyor.

İftar programını değerlendiren Tuncay Yılmaz, “Programı çok beğendik. Çok güzel bir etkinlik. Ramazan boyunca devam eden bir etkinlik. İlk defa geliyoruz. Eşim ve kızımla geldim” diyor. Ceylin Yılmaz ise “Bence çok güzel bir program olmuş. Yemekler ve ortam çok güzel” ifadeleriyle düşüncelerini paylaşıyor.