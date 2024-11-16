“Tarihi Boks Maçı: Tyson ve Paul”

MAÇ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Tüm dünya, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki tarihi boks maçı için geri sayım yapıyor. 58 yaşındaki efsane boksör Tyson, merakla beklenen karşılaşma için ATT Stadı’na girdi. Bu sırada Tyson’un giydiği ceket ise sosyal medyada dikkat çekti.

MAÇIN CANLI ANLATIMI

Efsane boksör Mike Tyson ve Youtuber Jake Paul’un boks maçının canlı anlatımı burada devam ediyor.

7. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam puanlama:

Tyson: 65

Paul: 68

6. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam puanlama:

Tyson: 56

Paul: 58

5. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam puanlama:

Tyson: 47

Paul: 48

4. Round Puanı:

Paul: 10

Tyson: 9

Toplam Puan:

Paul: 38

Tyson: 38

3. Round Puanı:

Paul: 10

Tyson: 9

Toplam Puan:

Paul: 28

Tyson: 29

2. Round Puanı:

Paul: 9

Tyson: 10

Toplam Puan:

Paul: 18

Tyson: 20

1. Round Puanı:

Paul: 9

Tyson: 10

VE MAÇ BAŞLADI! Dünyanın dört gözle beklediği maç sonunda başladı.

TYSON’UN RİNGE GİRİŞİ

Tyson ringe, Jake Paul’un aksine sade bir şekilde girdi.

PAUL’UN GÖSTERİŞİ

Jake Paul, müsabakanın yapılacağı ringe arabayla giriş yaptı.

CEKET DİKKAT ÇEKİYOR

Mike Tyson, tarihi boks maçı için TSİ 05.30 sularında Texas eyaletinin Arlington şehrindeki 80 bin kişilik ATT Stadı’na ulaştı. Tyson’un üzerindeki cekette “Iron Mike (Demir Mike)” yazması dikkatleri çekti. Efsane boksörün giydiği ceket, tüm dünyanın gözünün çevrildiği müsabaka öncesinde gündem oldu.

MIKE TYSON’DAN PAYLAŞIM

Mike Tyson, maç öncesinde bir paylaşımda bulundu. Ceketiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Tyson, “Party Time (Parti zamanı)” notunu düştü.