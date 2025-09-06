Haberler

Tarihi Dostluklar, Türkiye-Japonya Mücadelesi

Tarihi dostluk ilişkileriyle birbirine bağlı olan Türkiye ve Japonya, Tayland’da gerçekleştirilen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, güçlü rakibi Japonya’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek turnuvadaki iddiasını devam ettirdi.

Mücadelede etkili servisler ve önemli anlarda yapılan sayılar galibiyetin temel unsurları oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Japonya Milli Takımı oyuncularının duygusal anlar yaşadığı görüldü. Bazı sporcuların gözyaşlarını tutamadığı anlar sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Menteşe’de Takla Atan Araçta Sürücü Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olaydan sonra sağlık ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
A Milli Takım, İspanya’ya Saygı Duyuyor

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile yapılacak maç öncesi saygı duyduklarını ancak kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Hedefleri Dünya Kupası'na katılmak.

