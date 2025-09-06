Tarihi Dostluklar, Türkiye-Japonya Mücadelesi

İKİ ÜLKENİN TARİHİ DOSTLUĞU

Tarihi dostluk ilişkileriyle birbirine bağlı olan Türkiye ve Japonya, Tayland’da gerçekleştirilen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, güçlü rakibi Japonya’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek turnuvadaki iddiasını devam ettirdi.

GALİBİYETİN ANAHTARI

Mücadelede etkili servisler ve önemli anlarda yapılan sayılar galibiyetin temel unsurları oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Japonya Milli Takımı oyuncularının duygusal anlar yaşadığı görüldü. Bazı sporcuların gözyaşlarını tutamadığı anlar sosyal medyada da büyük yankı buldu.