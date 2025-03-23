Tarihi Dükkan, Dünya Pazarına Açıldı

YENİ FIRSATlarla DÜNYA PAZARINA AÇILDI

Bolu’nun tarihi Yukarı Çarşı’sında 54 yıldır yün ve tuhafiye satışı yapan dükkan, şimdi dünya pazarına açılmasıyla dikkat çekiyor. Murat Gürol, 8 yaşında çırak olarak başladığı işlerin başında bulunduğunu belirterek, “Kız kardeşimin eşi de bankacılıkta müdürlükten ayrılıp geldi ve bu işi daha da büyütmek için beraber çalışıyoruz. Amerika’nın içinde bile ürün satıyoruz. Uluslararası şirketler üzerinden mağazalar açarak bir yer edindik” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÜYÜME HİKAYESİ

Murat Gürol, 1971 yılında amcası Adnan Gürol tarafından kurulan dükkanında 8 yaşında çalışmaya başladı. Amcasını kaybettikten sonra üniversite okumayıp işlerin başına geçti ve 25 yaşında eşi ile birlikte tarihi çarşıda işlerini büyütmeye başladı. Yıllar içinde ailenin damatlarının da katılımıyla büyüme devam etti. “Yün ve tuhafiye dükkanının kurucusu rahmetli Adnan amcamın yanında büyüdüm. Amcam ben 17-18 yaşındayken vefat etti. Ondan sonra liseyi bitirip üniversite kazanmama rağmen gitmedim” diye konuştu.

HEDEFLERİMİZ GLOBALLEŞME ÜZERİNE

Gürol, “Şu anda sektörde gerçekten parmakla sayılan firmalardan biriyiz. Türkiye çapında bu konumdayız. Bununla birlikte bir internet sitesi kurduk. Globalleşme mantığıyla yeni bir marka oluşturduk. Eşimle birlikte güç birliği yaptık. Amerika’nın içinde bile ürün satıyoruz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI PAZARDA YER EDİNDİK

Harun Aydın, “Mikro ihracat üzerinden yurt dışına açılmış durumdayız. Bu süreç pandemi öncesinde başladı. Pandemi ile beraber online ticaretin hız kazanmasıyla kendi sektörümüzü geliştirme kararı aldık. Yaklaşık bir yıldan fazladır mikro ihracat üzerinden ürünlerimizi yurt dışında pazarlıyoruz” dedi.

PAZAR LİDERİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Aydın, yurt içindeki pazar paylarını artırmak için, “Mevcut hedefimiz pazar lideri olmak. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. En önemlisi, geçmişteki aile tecrübemizi yerelden genele, genelden yurt dışına taşımak” sözlerine yer verdi. Ayrıca, müşterilere hızlı bir şekilde ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. “Yurt dışındaki hedefimiz ise ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak” dedi.