Tarihi Eser Dolandırıcılığına Operasyon Yapıldı

TARİHİ ESER DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU

Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı bir operasyonda, tarihi eser bulduklarını söyleyerek bir müştekiyi 50 bin dolar dolandıran şüphelilere yönelik iki ilde hareket geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçu çerçevesinde N.A.Ö. isimli müştekinin, “tarihi eser bulduklarını ve yaklaşık değerinin 50 milyon dolar olduğunu” söyleyen şüphelere, “ortak çalıştıkları” iddiasıyla kamu görevlilerine ön ödeme olarak 50 bin dolar ödediği tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda 2 adet heykel, 108 adet sikke, şüphelilere ait cep telefonları ve sim kartları ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında, şüpheli S.Y.’ye ait 2 milyon 500 bin lira değerindeki araca el konuldu. Ele geçen malzemeler üzerinde yapılan incelemelerde, 7 sikkenin tarihi eser niteliğinde olduğu tespit edilirken, diğer malzemelerin imitasyon olduğu belirlendi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ SÜREÇ

Operasyon sonrası adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.