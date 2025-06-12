Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Gerçekleşti

ÇORLU İLÇESİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda binin üzerinde sikke ve obje yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi’nde M.C., İ.C. ve D.E. isimli şüphelilerin ikametleri ile araçlarında eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi.

TARİHİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ergene Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı’nın iş birliği yaptığı operasyonda yapılan aramalar sonucunda, tarihi eser niteliği taşıyan toplam 1014 adet sikke ve obje ile birlikte 3 adet dedektör ve tarihi eser objeleri tartmak için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili gerekli işlemler başlatıldı.