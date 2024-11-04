Tarihi Eserlerle İlgili Suç Operasyonu

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE BAŞLATILDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin edilen tarihi eserlerin Kayseri’de satılacağı bilgisini aldıktan sonra harekete geçti. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon sonucunda, Aramice dilinde yazılı olduğu değerlendirilen 1800 yıllık el yazması 5 kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kişilerin isimleri A.A, N.E, M.A, A.S, A.E, S.B. ve A.B. olarak belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları bölgede Roma dönemine ait, bir kısmı çıkarılmış lahit bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler, Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim edildi.