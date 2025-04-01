Tarihi Gelibolu’da Bayram Yoğunluğu Yaşanıyor

RAMAZAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU

Çanakkale Savaşları’nın yapıldığı Tarihi Gelibolu Yarımadası, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, savaş alanlarını keşfe çıkıyor. Şehitlikleri ziyaret edenler, şehitler için dualar ediyor.

TARİHİ MEKANLARA ZİYARETLER

Dünya harp tarihine damga vuran ve ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı bu alanda, Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesi gibi önemli noktalar her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale Ruhu’nu hissettiriyor.

AÇIK HAVA MÜZESİ NİTELİĞİ

Çanakkale Savaşları’nın izlerini her adımda görmek mümkün olan Tarihi Gelibolu Yarımadası, açık hava müzesi olma özelliği taşıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunlaşan ziyaretçi akını, 110 yıl önceki muharebelerin izlerini bozulmadan koruyan Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlik, müze, kale ve anıtları gezme fırsatı sunuyor.