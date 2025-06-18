Tarihi Gün: Kripto Para ETF’leri Başladı

KRİPTO PARA ETF’LERİ İÇİN TARİHİ GÜN

Toronto Borsası, kripto para ETF’leri için önemli bir dönüm noktası yaşamaya başladı. 3iQ, Kuzey Amerikalı yatırımcılara düzenlenmiş bir yapı içinde XRP’ye erişim imkânı tanıyan XRP ETF’sini başlatıyor. Şirketin CEO’su Pascal St-Jean, bu gelişmenin dijital varlıkların uygun maliyetle ulaşılabilir olma hedeflerinde kaydedilen önemli bir adım olduğunu ifade ediyor. 3iQ’nun XRP ETF’si, yatırımcılara çeşitli avantajlar sunuyor.

YATIRIM ARACININ GÜVENLİĞİ VE AVANTAJLARI

Bu yatırım aracı, yalnızca güvenilir borsalardan ve OTC kanallarından elde edilen uzun vadeli XRP pozisyonlarına yöneliyor. Tüm varlıklar soğuk depolama yöntemleriyle korunarak güvenlik sağlanıyor. 3iQ, daha önce başlattığı Solana Staking ETF ile 120 milyon dolarlık yönetim altındaki varlığı ile en büyük Solana ETF’si olmayı başarmıştı. Ayrıca, Kuzey Amerika’da Bitcoin ve Ethereum fonlarını ilk sunan firma olarak öne çıkıyor. XRP ETF piyasasında rekabet de hız kazanıyor.

Purpose Investments bu hafta kendi spot XRP ETF’sini hayata geçirirken, Franklin Templeton da SEC’e sunduğu XRP ve Solana ETF başvurularıyla dikkat çekiyor. XRPQ, Kanadalı yatırımcıların yanı sıra nitelikli uluslararası yatırımcılara da açık bir yapı sunuyor. St-Jean, XRP’nin son on yıl içinde gösterdiği büyüme potansiyelinin bu ETF sayesinde şeffaf, uygun maliyetli ve vergi açısından verimli bir biçimde kullanılabileceğini vurguluyor.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN ARTAN İLGİSİ

Kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan talebi artıyor. Özellikle düzenleyici netlik ve güvenilir saklama çözümleri ile desteklenen ürünlere ilgi artışı gözlemleniyor. Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylanmasının ardından, firmalar şimdi XRP ve Solana gibi büyük tokenlar için ilk spot ETF’leri başlatma yarışı içine girmiş durumda.