Tarihi imza ile ilgili açıklamalar peş peşe geldi

Madrid’de imzalanan tarihi anlaşma ile ilgili siyasi isimlerden önemli açıklamalar geldi.

Kabine ve AK Parti kurmayları Madrid’de yapılan dörtlü zirvenin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının imza altına aldığı 10 maddelik mutabakatı tarihi bir zafer olarak değerlendirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli de mutabakatı milli bir başarı olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Terörün tüm ülkeler için tehdit oluşturduğunu her zaman ifade ettik ve terörle mücadelede iş birliğine daima açık olduk. NATO müttefiklerimizin, terörü, teröristi ayırmadan; bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO’nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmeleri önemlidir. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir işbirliği adımıdır.”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Bu mutabakat metni, Türkiye’nin dış politikada ortaya koyduğu iradenin nasıl netice aldığını, olumlu sonuçlandığını göstermesi bakımından son derece önemli olduğu gibi öte yandan PKK terör örgütü dışında uluslararası sözleşmelerde veya herhangi bir şeyde ‘terör örgütü’ olarak nitelendirilmeyen FETÖ, PYD, YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir. Bu mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği; hem Finlandiya’da 6 PKK’lı, 6 FETÖ’cü terörist, İsveç’te ise 10 FETÖ’cü, 11 PKK’lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Bunların iadesi hususunu yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, aynı şekilde milli bir başarıdır. İsveç ve Finlandiya’nın, Türkiye’ye karşı saldıran tüm terör örgütlerini açık ve net olarak kınamaları, PKK’yı yasaklanmış bir terör örgütü olarak teyit etmeleri, Türkiye’ye uyguladıkları silah ambargosunu kaldıracaklarının sözünü vermeleri, yine Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacaklarını açıklamaları, PKK’nın ve diğer tüm terör örgütlerinin, bunların uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının, ilaveten paravan örgütlerinin ve eleman devşirme faaliyetlerinin soruşturulup yasaklama tedbirini uygulamaya geçecek olmaları hem bir diplomasi zaferi, hem de dirayetli bir devlet ve hükümet marifetidir. Türkiye’miz Madrid’de istediğini almıştır.”