Tarihi Karakolda Yangın Felaketi: 1 Ölü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak’ta bulunan 3 katlı tarihi bir yapıda saat 04.00 sularında bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı. Mühürdar Karakolu olarak daha önceleri kullanılan ve restore edilmek için çevresi metal levhalarla kapatılan bina, yangının patlak vermesiyle kısa sürede tamamen alevler içinde kaldı.

OLAĞANÜSTÜ MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlere müdahale eden birçok itfaiye ekibi, yangının kontrol altına alınmasını sağladı. Ancak, yangın sonrası yapılan detaylı incelemede binanın içinde bir kişinin yanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen bu kişinin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldıktan sonra ambulansa alındı ve Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İTFAİYE VE GÜVENLİK EKİPLERİ GÖREVDE

Yangınla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olayı araştıran ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın esnasında yaşananlar, bölgedeki güvenlik ve sağlık ekiplerinin olağanüstü müdahalelerini bir kez daha gözler önüne serdi.