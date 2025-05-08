Tarihi Kurtuluş Cami Tekrar Açıldı

TARİHİ KURTULUŞ CAMİ’Sİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

Gaziantep’teki tarihi Kurtuluş Cami, Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası büyük hasar almasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan restorasyon sürecinin ardından tekrar ibadete açıldı. Törene canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, bu yıl restorasyonu tamamlanan toplam 101 eserin açılışını gerçekleştirdi.

KÜLTÜREL MİRASIN YENİDEN CANLANMASI

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, tarihî Kurtuluş Cami’ni etkileyerek ciddi zarar vermişti. Restorasyon çalışmaları titizlikle yürütüldü ve açılış programında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu ihtişamlı eserin ibadete tekrar kazandırıldığını açıkladı. Vali Çeber’in belirttiğine göre, 6 Şubat depreminde Gaziantep’teki 40 tarihi eser hasar gördü ve bunlardan şu ana kadar 9 cami tekrar ibadete açıldı. Diğer 31 eserin ise yıl sonuna kadar tamamlanarak halkın kullanımına sunulması planlanıyor.

TARİHİ KURTULUŞ CAMİ’SİNİN GEÇMİŞİ

Başta Gaziantep’in simge yapılarından biri olarak bilinen Tarihi Kurtuluş Cami, 1892 yılında “Valide Meryem Kilisesi” olarak inşa edildi. Uzun bir süre cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye dönüştürüldü. Restorasyon sonrası tekrar eski ihtişamına kavuşan camide yapılan açılış programına katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ilçede kayıtlara geçen toplam 87 tarihi eser bulunduğunu ve bunlardan 40’ının 6 Şubat depremleri sırasında zarar gördüğünü vurguladı.

HASSASİYETLE YÜRÜTÜLEN RESTORASYON

Vali Çeber, depremin ardından hemen çalışmalara başlandığını belirterek, şu şekilde konuştu: “Normal binalar için ne kadar süre istiyorsak, tarihi ve kültürel eserler için iki katı süre istiyoruz. Çünkü burada çok aşırı hassasiyetle çalışıyoruz.” Bu bağlamda, 40 hasar alan eser üzerinde çalışmaların hızla yürütüldüğünü ve bugüne kadar 9 caminin ibadete açıldığını duyurdu. Kalan eserlerin açılışının ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak yapılacağı bilgisini verdi.

Açılış programında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve kent protokolü yer aldı. Vali Çeber, açılışın ardından camide incelemelerde bulundu.