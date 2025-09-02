Tarihi Mermer Parça Bulundu, Koruma Gerekiyor

HİNTİ TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Aydın’ın Söke ilçesinde yer alan Sarıkemer bölgesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları esnasında tarihi olabileceği düşünülen bir mermer parça bulundu. Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan ve Kemal Sunal’ın ‘İnatçı’ filminde de yer alan Taşköprü çevresindeki temizlik çalışmaları, DSİ 21’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta başlatıldı.

KÖPRÜDE TARİHİ BULUNTULAR

Kepçelerle bölgeden çöpler ve katı atıklar kaldırılırken, dibinden mermer bir sütun parçası çıkması dikkat çekti. Bulunan sütun parçasının, köprünün inşasında devşirme malzeme olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. Daha önceki çalışmalarda da Bizans dönemine ait motifli bir kilit taşının keşfedildiği bu köprüde, yapılan temizlik çalışmalarının ardından ortaya çıkan parçanın değeri artıyor.

TAŞKÖPRÜ’NÜN KORUNMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Sarıkemer’deki Taşköprü’nün her kış, yağışların ardından sürüklenen ağaç kütükleri ve çöpler sebebiyle zarar gördüğünü belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, köprünün korunması için yüzer bariyer sisteminin kurulması gerektiğini ifade etti. Sürücü, “Göz göre göre tarihi Taşköprü yok oluyor. Kuzey tarafına bariyer kurulursa köprü baskıdan kurtulur, sucul canlıların geçişi de engellenmez. En önemlisi çöplerin suya atılmaması” şeklinde konuştu.

PARÇA MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Ayrıca, bulunan mermer parçanın molozlar arasında kaybolmaması adına muhafaza altına alındığı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na teslim edileceği bilgisi edinildi.