Tarihi Mezarlar, Definecilerin Hedefi Oldu

DEFINECİLERİN HEDEFİ TARİHİ MEZARLAR

Van Gölü’nde yaşanan su çekilmesi, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki tarihi mezarları gün yüzüne çıkardı. Uzun yıllar boyunca gölün yükselen sularıyla yok olan mezar alanları, şimdi definecilerin ilgisini çekiyor. Suların çekilmesiyle beraber halk arasında “mezarlık alanı” olarak bilinen bölgedeki taş yapılar, farklı dönemlere ait çeşitli motifler ile birlikte ortaya çıkmaya başladı. Bazı taşlarda ise dikkat çeken haç işaretleri bulunuyor. Bu durum, bölgenin çok kültürlü geçmişine ışık tutabilecek özellikte. Ancak şimdi, kaçak kazılarla bu değerli taşların tehdit altında olduğu görülmekte.

KAÇAK KAZILARIN ZARARI

Uzun yıllar su altında kalan tarih, bilinçsizce yürütülen kazılarla tahrip ediliyor. Yapılan kaçak kazılar nedeniyle bazı mezar taşları kırılıyor ve mezarlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Define arayışı her geçen gün artarak değerli taşlara büyük zarar veriyor.

GEREKEN BİR KORUMA

Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Adabağ köyü açıklarındaki taşların mezarlık ya da yerleşim yeri olma ihtimaline dikkat çekiyor. Ancak bölgede henüz bilimsel bir araştırmanın yapılmadığını vurguluyor ve “Taşların neye ait olduğu kesin bilinmiyor” diyor. Demirtaş, su çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi motiflerin ve taş yapıların sorgulandığını ifade ederek, bu alanın korunması için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

ARENA İÇİN ACİL ÇALIŞMA İHTİYACI

Prof. Dr. Demirtaş, definecilerin yaptığı kaçak kazıların tarihi alanlara ciddi tahribatlar verdiğini vurguluyor. “Define; mezarlıkta, kilisede, camide olmaz. Bu tür yerlerde define aramak beyhude bir çabadır” diyerek dikkati bu konuya çekiyor. Uzmanlar, taş yapıların gerçek niteliğinin anlaşılması için bölgedeki sanatsal çalışmaların acilen yapılmasını talep ediyor. Kaçak kazıların devam etmesi halinde, potansiyel arkeolojik değerlerin geri dönüşü yok bir şekilde yok olabileceği konusunda uyarıyorlar. Bölge halkı ve uzmanlar, tarihsel alanın bir an önce koruma altına alınması ve bilimsel araştırmalara açılması için yetkililere çağrıda bulunuyor.