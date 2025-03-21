Tarihi Nasuriye Han’daki Yangın Söndürüldü

YANGIN FATİH’TEN YÜKSELİYOR

Fatih’teki tarihi Nasuriye Han’da meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası, handa ciddi hasar oluştu.

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Fatih Mercan’da bulunan tarihi Nasuriye Han’daki tekstil atölyesinde, saat 13.30 civarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride kalan kişilerin dışarı çıkması için hızlı bir şekilde müdahale edip yangını söndürdü. Yangın sonucunda handa meydana gelen hasar ise dikkat çekti.

ESNAF HESAP VERİYOR

Yangının hemen ardından yaşananları aktaran esnaf Yunus Yeşil, “Burası tekstil atölyesi, kına sepetleri yapılıyor. İşyerimiz de burada, atölyede oturuyorduk. Biz arka bahçede oturuyorduk. Başlangıçta sis olduğunu düşündük, daha sonra itfaiyeyi aradık. Burası yedi yüz yıllık tarihi bir yer” sözleriyle durumu değerlendirdi. İtfaiye ekipleri, yangının nedenini belirlemek amacıyla incelemelere başladı.