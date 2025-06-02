Tarihi Okul Yangında Kül Oldu

HISTORIK OKULUN YANGINI BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Denizli’de Cumhuriyet döneminin ilk eğitim kurumlarından biri olarak bilinen tarihi Ortaköy İlkokulu, geçtiğimiz gün çıkan yangın sonucu tamamen kül oldu. Mahalle sakinlerinin defalarca yetkililere bildirdiği, ancak gerekli önlemlerin alınmadığı bu okul artık sadece bir enkaza döndü.

YANGININ NEDENİ VE SONUÇLARI

Yangın, Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen tarihi okul, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Ahşap yapısı nedeniyle alevlere teslim olan okul binası, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın sonrası geriye sadece enkaz kaldı ve yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

BİR ANILAR YUVASI VE İHMALLER ZİNCİRİ

Uzun yıllardır atıl durumda olan Ortaköy İlkokulu, geçmişte bölge sakinlerine eğitim vermiş önemli bir kurumdu. Yıllar önceki Gazi İlkokulu yangını ile aynı dönemde inşa edilen bu tarihi yapı, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle bu hale geldi. Yangından yaklaşık bir yıl önce sosyal medyada gündem olan okulun eski görüntüleri, yerel halkın hafızasında taze kalıyor. Mahalle sakinleri, “Tarih göz göre göre yok oldu” diyerek üzüntülerini ifade etti. Birçok kez yetkililere başvuruda bulunduklarını ancak kimsenin sahip çıkmadığını belirttiler.

UZUN SÜREDİR BAKIMSIZDI

1991-1992 yıllarında ilköğretim okullarının birleştirilmesi ve taşımalı eğitime geçilmesiyle, uzun süre bakımsız bırakılan Ortaköy İlkokulu, zamanla sahipsiz kalmıştı. Eğitim alanında önemli bir yere sahip olan bu okul, geçmişin mirası olarak anılmayı bekliyordu.