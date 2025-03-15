Tarihi Rekor: Maaş Promosyonlarında Yeni Dönem

MAAŞ PROMOSYONUNDA TARİHİ RAKAM

Kamu çalışanlarının maaş promosyonlarına dair önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği son ihalede Ziraat Bankası, Türkiye’nin en yüksek promosyon teklifini sunarak ihaleyi kazandı. Ziraat Bankası’nın 89.500 TL’lik maaş promosyonu teklifi, tarihe geçerek bu bedelin ilçedeki tüm öğretmenlere ödeneceği belirtildi.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Tuzla İlçe Milli Eğitim bünyesinde toplam 3281 personel bulunuyor. Bu çalışanlar, önümüzdeki üç yıl boyunca maaş, ek ders ve diğer ek ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alacak. Bu gelişme, kamu çalışanları için maaş promosyonu uygulamalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Bankalar, kamu personelinin maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek amacıyla cazip teklifler sunarken, gerçekleştirilen anlaşmalarda rekor seviyede rakamların öne çıkması dikkat çekiyor.