Tarihi Şeyh Ali Camisi Restorasyonu Sürüyor

RESTORASYON VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören Şeyh Ali Camisi’nin restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yürütülüyor. 1571 yılında inşa edilen bu 450 yıllık cami, depremler sırasında hasar aldı. Yeniden kullanıma açılması amacıyla yapılan çalışmalarda kubbe güçlendiriliyor, duvarlar onarılıyor ve minareye yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

VALİ’DEN YERİNDE İNCELEME

Vali Mustafa Masatlı, camide yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Masatlı, caminin restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından hem ibadet hem de kültürel miras açısından önemli bir kazanım sağlayacağını belirtti.