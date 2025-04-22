Tarihi Süleymaniye Mahallesi Zengin Lezzetler Sunuyor

Gümüşhane’nin Gastronomi Zenginliği

Gümüşhane’nin tarihi Süleymaniye Mahallesi, kentin gastronomi zenginliğine ev sahipliği yapıyor. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle birlikte yöresel ürünler ve zengin mutfak kültürü turizme kazandırılıyor. Restore edilen Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, Gümüşhane mutfağının tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Burada sergilenen 29 yöresel lezzet, kentin gastronomik çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Gastronomi Turizmi için Önemli Adımlar

Süleymaniye Mahallesi, tarih ve yöresel lezzetlerin bir araya gelmesiyle kentin gastronomi tarihini ziyaretçilere sunuyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Nihal Sürmeli, bu etkinliklerin amacını “İlimizin kültürel ve gastronomi zenginliğini tanıtmak, yöresel lezzetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ilimizin turizm potansiyeline katkı sağlamak” şeklinde belirtiyor. Gümüşhane’nin eşsiz mutfağını tanıtmanın yanı sıra, Süleymaniye Mahallesi’nin tarihinin ve doğal güzelliklerinin de altını çiziyor.

Dölek Güveçleri ve Yöresel Lezzetler

Yapılan sunumlar sırasında, özellikle Gümüşhane’nin Dölek köyünden gelen coğrafi işaretli Dölek Güveçlerine vurgu yapılıyor. Nihal Sürmeli, bu güveçlerin doğal el emeği ile yapılıp odun ateşiyle fırınlandığını belirtiyor. Dölek Güveçleri, et, sebze ve baharatların harmanlanmasıyla geleneksel bir lezzet sunuyor. Bunun yanı sıra, Gendime çorbası, Siron, Karalahana, pestil ve köme gibi yöresel tatlar da ziyaretçilerin damaklarında iz bırakıyor.

Tarihi ve Lezzet Dolu Bir Keşif

Gümüşhane’nin gözbebeği olmaya aday olan Süleymaniye Mahallesi, tarihi atmosferde yöresel lezzetlerle tanışmak isteyenler için bir buluşma noktası haline geliyor. “Herkesi bu benzersiz tatları keşfetmeye, Gümüşhane’ye ve Süleymaniye’nin tarih ve lezzet dolu sokaklarında unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz” açıklamasıyla, ziyaretçilerin kenti keşfetmeleri teşvik ediliyor.