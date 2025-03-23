Tarihi Topçu Karakolu Sarıyer’de Yandı

GECE SAATLERİNDE YANGIN!

Sarıyer’deki tarihi Topçu Karakolu’nda gece saatlerinde bir yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiği anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. 1911 yılında Sultan Mehmet Reşat tarafından yaptırılan bu yapı, İstanbul Boğazı’na hakim bir konumda bulunuyor. 1958 yılına kadar 3. Kolordu Komutanlığı tarafından karakol olarak kullanılmıştı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Ancak kısa sürede 2 katlı binanın tamamını etkisi altına aldı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla ve yerden müdahalelerle alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Tarihi binada meydana gelen hasar dikkat çekti. Yangının başladığı andan itibaren çevredeki vatandaşlar olay anını cep telefonlarıyla kaydetti.

MAHALLE SAKİNLERİ YANGINI GÖRDÜ

Yangına tanıklık eden mahalle sakini Tuğba Soydaner, “Alevleri gördük, geldik. Burası zaten Osmanlı zamanından kalma Topçu Karakolu olarak geçiyor. Bir dönem de okul olarak kullanıldı. İtfaiyeyi aradık. Zaten mahalleli de aramış. Yazık yani, binanın tamamını etkisi altına almış. İçi komple gitti. Sadece dış cephesi kaldı. Yazık, tarih böylece gitti. Hemen polisi ve itfaiyeyi aradık. Alevleri gören herkes aramış. Bir anda parladı ve tutuştu.” şeklinde konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.