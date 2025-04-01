Tarihi Uzun Çarşı Yeniden İnşa Ediliyor

YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın önemli sembollerinden biri olan Tarihi Uzun Çarşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü ihya çalışmalarıyla yeniden hayata geçiriliyor. Depremlerden etkilenen illerdeki konutların yanı sıra şehir merkezindeki çarşıların da yeniden inşa edilmesi hedefleniyor. Hatay’ın tarihi yapılarından biri olan Tarihi Uzun Çarşı’nın esnafı, Bakanlık desteği ile çarşının yakınındaki geçici iş yerlerinde ticari faaliyetlerine devam ediyor. TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ise yeni iş yerlerinin yapımını hızla sürdürüyor.

ANTAKYA’NIN YENİDEN KALKINMASI

Künefeci Nurettin İmren, bu yıl bayram tatlılarını Bakanlığın tahsis ettiği geçici çarşıda hazırlıyor ve bu yıl içerisinde yeni bir iş yerinin sahibi olacak. İmren’in hikayesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bakan Kurum, “İyi günde de kötü günde de. Acıda da bayram sevinçlerimizde de. 11 ilimizden asla ayrılmıyoruz. Nurettin Usta’nın ‘dünyanın cenneti’ dediği Uzun Çarşı’ya kavuşacağı günler çok yakın. Antakya’mızı yine kadim medeniyetlerin merkezi yapacağız” diyor.

UMUTLARIN YENİDEN CANLANMASI

Künefeci İmren ise, “Şu an şehirdeki tüm çabanın bizim için olduğunun farkındayız. Her yer şantiye, her yer inşaat alanı. Şehir şu an yeniden onarılıyor, bunu görüyoruz. Bir şeylerin gelişmesi, yükselmesi, gözle görünür farkındalığı bizim umutlarımızı yükseltiyor. Her sabah iş yerime gidip ne çalışmaların kadar ilerlemiş olduğunu kontrol ediyorum. Bir taş eklenmişse ben o taşı fark ediyorum. Devletin şu an burada hızlı bir çalışma yaptığı görüyoruz. Bu çalışmaların hızından dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Eskisinden daha güzel olacağına inanıyoruz. Bize güç veren şey, bir gün orada yeniden çalışabilme umudu” şeklinde açıklama yapıyor. İş yerlerinin onarımının tamamlanmasının ardından tekrar geri döneceklerini belirtiyor.

YENİ KONUT VE İŞ YERLERİ

Tarihi Uzun Çarşı’da TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından toplam 914 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Hatay genelindeki çalışmalar kapsamında 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplamda 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplamda 153 bin 248 bağımsız bölümün teslim edilmesi bekleniyor. Hatay’ın tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan Uzun Çarşı’da, 69 konut ve 845 iş yeri otaya çıkartılıyor.