Tarihi Westminster’de Türk Etkinliği Yapıldı

HISTORIK PARLAMENTO BİNASI’NDA TÜRK LEZZETLERİ TANITILDI

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’nın merkezindeki tarihi Westminster Parlamento Binası, Türk kültürünü ve lezzetlerini tanıtan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Taste of Türkiye” (Türkiye’nin Lezzetleri) ismiyle düzenlenen bu tanıtım organizasyonu, iki ülke arasında süregelen dostluk ilişkilerini pekiştirmeyi ve Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü ortaya koymayı amaçladı. Etkinlikte Türk tatlılarını tanıtan köklü marka Hafız Mustafa 1864’ün Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ongurlar, “İngiltere Parlamentosu’nda Türk kültürünü ve tatlılarını tanıttığımız için gururluyuz. Ülkemizi ve ürünlerimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.” diyerek duygularını dile getirdi. Marka, etkinlikte beş çeşit baklava, çeşitli drajeler ve lokumların yanı sıra geleneksel Türk kahvesi ve çayı sundu. Jubilee Room salonunda gerçekleşen etkinlikte 300’ün üzerinde davetli ağırlandı. Katılımcılar arasında milletvekilleri, Lordlar ve Parlamento çalışanları yer aldı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İÇİN ÖNEMLİ DİYALOG ZEMİNİ

İngiliz milletvekili ve İngiltere’nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan’ın ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinlik, yaklaşan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerine özel bir zemin sundu. Khan, konuşmasında, “2024 yılında 28 milyar Sterlini aşan ticaret hacmiyle Türkiye, İngiltere’nin 16. büyük ticaret ortağı ve İngiltere, önemli Türk diasporasına ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik, yaklaşan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri öncesinde ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önemli fırsat sunuyor.” ifadelerine yer verdi.

TÜRK MUTFAĞINDAN ZENGİN SEÇENEKLER

Milletvekilinin Türk danışmanı Meryem Küçük’ün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar; Türk mutfağının önde gelen baklava, börek, sarma, lokum, peynir çeşitleri, Türk kahvesi ve çayı gibi lezzetlerini tatma imkanı buldu. Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de etkinlikte stant açarak misafirlere Türk kahvesi ikram etti ve kültürel faaliyetlerini tanıttı. Etkinlikte tanıtılan kuruluşlar arasında Yunus Emre Enstitüsü, Hafız Mustafa 1864, Levent Börek, Aytaç Foods, Extra Cash and Carry- Best Catering, Robin Foods, Sofra Restoran ve Hamidiye Foods yer aldı.