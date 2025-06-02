Tarihi Yapılar Yeniden Onarılıyor

DEPREM VE SELDEN ZARAR GÖREN TARİHİ YAPILAR YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan çifte depremler ve ardından Adıyaman ile Şanlıurfa’da gerçekleşen sel felaketinden etkilenen 28 tarihi yapıda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa ve Adıyaman’da yürütülen çalışmalar kapsamında Hasanpaşa Camisi’nin restorasyonu tamamlandı. Balıklıgöl Platosunda bulunan cami, 8 Mayıs 2025 tarihinde Cumhurbaşkanının katılımlarıyla tekrar ibadete açıldı. Böylece, deprem sonrası onarımı tamamlanan bir eser daha halkın hizmetine sunulmuş oldu. Adıyaman’da ise sekiz cami, bir türbe ve bir kilisede restorasyon çalışmaları sürüyor ve bu yapıların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa genelinde Ulu Camii, Selahaddin Eyyubi Camii ve Birecik Ulu Camii gibi önemli tarihi yapılarda da restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanı sıra, Balıklıgöl çevresindeki eski taziye evlerinin eğitim merkezine dönüştürülmesi, Dergah Mağarasının düzenlenmesi ve çevreci ışıklandırma projeleriyle bölgenin daha güvenli ve erişilebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Tüm bu restorasyon çalışmalarıyla Balıklıgöl’den Göbeklitepe’ye uzanan bir kültürel turizm rotası oluşturulması planlanıyor.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Şanlıurfa ve Adıyaman illerini kapsayan bölgemizde deprem ve selden zarar gören 28 eserimiz için onarım çalışmalarına başladık. 6 Şubat 2023 ve 15 Mart 2023 tarihlerinde meydana gelen felaketlerden etkilenen eserlerimizi hızlı bir şekilde onarıyor ve bugün Hasanpaşa Camisinin restorasyonunu tamamlamış bulunuyoruz. Adıyaman’da da sekiz cami, bir türbe ve bir kilise üzerinde çalışmalar sürüyor ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor” dedi.

KÜLTÜREL VE TURİSTİK DESTİNASYON HEDEFİ

Mehmet Ali Palalı, yapılan restorasyonlarla birlikte tarih ve turizmde önemli gelişmelerin yaşanacağını belirterek, “Balıklıgöl’ün eski rasathane olarak bilinen yerinde restorasyon çalışmaları sürüyor. Ayrıca, eski taziye evlerinin eğitim amaçlı tesise dönüştürülmesi planlanıyor. Işıklandırma çalışmaları ve Şanlıurfa Kalesi’nin restorasyonu da devam ediyor. Bu restorasyonlar tamamlandığında Balıklıgöl, Dergah Camisi, Halil-ür Rahman Camisi, Rızvaniye Camisi ve Hasanpaşa Camisi ile birlikte daha görkemli ve güvenli bir ziyaret alanı haline gelecek. Ayrıca, 13 kilometre uzunluğunda bir turizm destinasyonu oluşturmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.