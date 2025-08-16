Tarihi Zirve İçin Liderler Bir Araya Geldi

BAŞKANLAR ZİRVEDE BULUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da tarihi bir zirve gerçekleştirdi. Trump, Putin’i alkışlarla karşılayarak iki liderin samimi duruşlarını ve Putin’in jestlerini zirve öncesinde öne çıkardı. Bu tarihi anlara dair görüntüler konuşulmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray, sosyal medya hesaplarından dikkat çekici paylaşımlar yaptı. Bakanlığın resmi hesabında, Putin ve Trump’ın ilk karşılaşmasına ait bir görsel yer aldı ve not olarak el sıkışma emojisi kullanıldı. Beyaz Saray ise iki liderin F-22 savaş uçağının önünde yürüdükleri kareyi “Tarihi” ifadeleriyle paylaştı. Bu görüntüler, “Putin’e gözdağı mı?” sorusunu akıllara getirdi.

AĞIR FOTOĞRAF ANLARI

Beyaz Saray’dan yapılan paylaşımlar arasında dikkat çeken bir fotoğraf da vardı. Bu karede Trump’ın, Putin’e karşı üstünlük kurmaya çalışırken parmağıyla Rus lideri işaret ettiği anlaşılarak kaydedildi. O anlar, görüşmenin dikkat çeken detaylarından biri olarak hafızalarda yer etti.