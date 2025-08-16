Haberler

Tarihi Zirve İçin Liderler Bir Araya Geldi

BAŞKANLAR ZİRVEDE BULUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da tarihi bir zirve gerçekleştirdi. Trump, Putin’i alkışlarla karşılayarak iki liderin samimi duruşlarını ve Putin’in jestlerini zirve öncesinde öne çıkardı. Bu tarihi anlara dair görüntüler konuşulmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray, sosyal medya hesaplarından dikkat çekici paylaşımlar yaptı. Bakanlığın resmi hesabında, Putin ve Trump’ın ilk karşılaşmasına ait bir görsel yer aldı ve not olarak el sıkışma emojisi kullanıldı. Beyaz Saray ise iki liderin F-22 savaş uçağının önünde yürüdükleri kareyi “Tarihi” ifadeleriyle paylaştı. Bu görüntüler, “Putin’e gözdağı mı?” sorusunu akıllara getirdi.

AĞIR FOTOĞRAF ANLARI

Beyaz Saray’dan yapılan paylaşımlar arasında dikkat çeken bir fotoğraf da vardı. Bu karede Trump’ın, Putin’e karşı üstünlük kurmaya çalışırken parmağıyla Rus lideri işaret ettiği anlaşılarak kaydedildi. O anlar, görüşmenin dikkat çeken detaylarından biri olarak hafızalarda yer etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Elektrikli Araçlar Türkiye’de Büyümeye Devam Ediyor

Elektrikli araçlar, Türkiye ve dünya genelinde satış rakamları ve pazar paylarıyla önemli bir büyüme gösteriyor.
Haberler

Marmara Depremi’nde Gönüllüler Unutulmuyor

Marmara ve Kahramanmaraş depremlerinde görev yapan arama kurtarma gönüllüleri Niyazi Özgür Yüce ile Erdem Yetek, deneyimlerini hala zihinlerinde canlı tutuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.