Tarihli Raporlar ve Toplantılar Yapılacak

TBMM VE POLİTİKA ETKİNLİKLERİ

6 Nisan 1920’de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleşecek Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi’nde bir araya gelecek. (TBMM/10.00) Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret edecek. (İstanbul/10.00)

DEPREM VE EĞİTİM TOPLANTILARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenecek Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’na başkanlık edecek. (İstanbul/12.00) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, GençTek “Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi Zirvesi”ne katılacak. (Ankara/10.00) TBMM Genel Kurulu da gündemindeki konuları görüşmek için toplanacak ve Dijital Mecralar Komisyonu’nda, Google yetkilileri, Google algoritma değişiklikleri ile dijital telif konusunda sunum yapacak. (TBMM/14.00/13.00)

FINANSAL AÇIKLAMALAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye – Irak Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılacak. (Ankara/14.00) Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (İstanbul/14.00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/14.30)

DÜNYA POLİTİKASI VE GÜNCEL OLAYLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında yapılacak olan bir oturuma katılacak. (Varşova) Hindistan’ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarının ardından gelişmeler izleniyor. (Ankara) İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler de takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

DİN GÜNLERİ VE SPOR FAALİYETLERİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayıncılık” konulu 9. Dini Yayınlar Kongresi’ne katılacak. (Ankara/10.00) Beşiktaş Kulübü, 11 Mayıs’ta yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi mevcut başkan Serdal Adalı, Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de düzenleyeceği bir toplantıda yönetim kurulu listesini tanıtacak. (İstanbul/14.00)

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasındaki Adana Demirspor maçına hazırlanırken, Tüpraş Stadı’nda basına ve taraftara açık antrenman yapacak. (İstanbul/17.00) Nesine 2. Lig play-off 1. tur maçları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final öncesi katılımcı takımların başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenecek. (Atina/11.00) UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde; Bodo/Glimt-Tottenham ve Manchester United-Athletic Bilbao rövanş maçları oynanacak. (Bodo/Manchester/22.00) UEFA Konferans Ligi yarı finalinde de; Fiorentina-Real Betis ve Chelsea-Djurgarden rövanş karşılaşmaları olacak. (Floransa/Londra/22.00) Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8’incilik serisi ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor’u konuk edecek. (İzmir/17.00)