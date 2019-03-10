Tarihteki korkunç uçak kazaları

Etiyopya Havayollarına Ait uçağın düşmesi, akıllara son zamanlarda meydana gelen uçak kazalarını getirdi.
Peki bu kazalarda kaç kişi öldü? İşte son 10 senede gündeme oturan unutulması imkansız o uçak kazaları:
Son 10 yılda yaşanan uçak kazaları ve sivil ölümleriyse şöyle gerçekleşti:
- 2018’de yaşanan 15 uçak kazasında 556 kişi hayatını kaybetti. 29 elim’de Malezya’dan havalanan Lion Air’a ait üçakta 189 kişi hayatını kaybetti. Kazanın sebebiyse hala bulunamadı.
- 2017’de yaşanan 10 uçak kazasında 44 kişi yaşamını yitirdi. 2017 bu yönüyle uçak kazalarında en az can kaybının yaşandığı yıl oldu. En ölümcül kaza yılın son günü gerçekleşti. 31 Aralık 2018’de bir turist uçağının düşmesi sonucu 12 yolcu hayatını kaybetti.
- 2016’da gerçekleşen 19 ölümlü kazada toplamda 325 kişi yaşamını yitirdi. En ölümcül kaza Kolombiya sınırları içerisinde yaşandı ve toplamda 76 kişi hayatını kaybetti. Bu kazayı unutulmaz kılan şeyse Brezilya 1’inci Ligi ekiplerinden Chapecoense takımı futbolcularını taşıyor olmasıydı. Kazada 2’si futbolcu 5 kişi kurtuldu. Brezilya’da 3 gün ulusal yas ilan edildi.
- 2015’te yaşanan 16 uçak kazasında 560 yolcu yaşamını yitirdi. Uçaklar inerken ya da havalanırken hiç kaza yapmazken, ölümlü vakaların hepsi uçakların rutin rota güzergahı üzerinde yaşandı. Bu sene en ölümcül kaza Mısır açıklarında yaşandı. 31 Ekim’de kalkıştan kısa süre sonra 224 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.
- Son 10 sene içerisinde 2014 yılı havacılık tarihinin en ölümcül dönemi oldu. Toplamda yaşanan 21 kazada 990 kişi hayatını kaybetti. En ölümcül kaza 17 temmuz 2014 tarihinde Ukrayna sınırları içerisinde yaşandı. Hollanda’dan havalanan Malezya Havayolları’na ait uçakta tam 298 kişi hayatını kaybetti. Batı ülkeleri ve Ukrayna, uçağı Rusya yanlısı silahlı grupların düşürdüğünü açıkladı.
- 2013 yılında meydana gelen 29 ölümlü kazada toplamda 265 kişi yaşamını yitirdi. Bu kazalardan 17’sinin uçakların alçalma ve piste iniş sırasında yaşanması dikkat çekti. En ölümcül kaza Rusya’da yaşandı. 17 Kasım 2013’teki kazada 50 kişi yaşamını yitirdi. Aynı yılın ekim ayında Laos’ya yaşanan kazadaysa 49 kişi hayatını kaybetti.
- 2012 de son 10 yılda bilançosu ağır dönemlerden birine tanıklık etti. Bu sene zarfında meydana gelen 23 ölümlü kazada 477 kişi hayatını kaybetti. En ölümcül iki kaza Nijerya ve Pakistan’da yaşandı. Bu iki kazada sırasıyla 153 ve 127 olmak üzere toplamda 280 kişi yaşama veda etti.
- 2011 yılındaysa toplam 28 ölümcül kaza yaşandı. Toplamda 507 kişi yaşamını yitirirken en ölümcül kazalar Demokratik kongo Cumhuriyeti ve İran’da yaşandı. Her iki kazada da 77’er kişi olmak üzere toplamda 154 kişi yaşamını yitirdi.
- 2010 yılının bilançosu da ölü sayısının çokluğuyla dikkat çeken bir sezon oldu. Toplamda yaşanan 29 ölümlü kazada 831 kişi hayatını kaybetti. Bu sene ölümlü kazaların yaklaşık yüzde 20’si Afrika kıtasında yaşandı.
- 2009 yılında toplamda 32 ölümlü kaza gerçekleşti. Bu kazalarda toplamda 763 kişi hayatını kaybetti.
- 2008 yılında toplamda 35 kaza yaşandı. Bu kazalarda 595 kişi yaşamını yitirdi.