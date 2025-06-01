Tarık Biberoviç’in Diz Bağında Zorlanma Var

DİZ SAKATLIĞI TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Boşnak asıllı milli oyuncusu Tarık Biberoviç’in sol dizinde ön çapraz bağında zorlanma meydana geldiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tarık, Türk Telekom ile 29 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final müsabakasında sakatlandı.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Başlatılan kontroller sonucunda milli basketbolcunun ön çapraz bağında zorlanma tespit edildi. İlerleyen dönemlerde gerçekleştirilen detaylı tetkiklerde ise başka bir olumsuz bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Tarık Biberoviç’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.” ifadesi yer aldı.