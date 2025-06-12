Tarık Kılınç Narlıgöl’ü Havadan İnceledi

NARLIGÖL’DEN GÖRÜNTÜLERİN KEYFİ

Niğde’den tanınmış yamaç paraşütü pilotu Tarık Kılınç, Narlıgöl’ü hava yoluyla görüntülemeyi başardı. Gösterli köyünden havalanan Kılınç, köyün 3 kilometre uzağında bulunan Narlıgöl’e yamaç paraşütü ile uçtu. Yaklaşık altı yıldır paraşütle uçuş yaptığını ifade eden Kılınç, bu spora bilinçli bir şekilde yaklaşılmasıyla korkulacak bir durum olmadığını belirtiyor.

Kılınç, uçuş yaptığı alanlarda kaydettiği görüntülerle şehrin tanıtımına destek olmayı sürdürüyor. Niğde’nin yamaç paraşütü için son derece uygun yerler barındırdığını söyleyen Kılınç, gençlere bu sporu denemeleri için cesaret vermek istiyor. “Niğde’de yamaç paraşütü yapmaya uygun yer çok. Gençlerin bu sporu yapmasını ve sayımızın artmasını bekliyorum. Şu an Niğde’de paraşütle uçan sadece dört kişiyiz. İnşallah bu sayı artar ve yamaç paraşütü burada daha da gelişir.” diyen Kılınç, kurallara uyulduğu ve bilinçli bir şekilde yapılması sonucunda bu spordaki tehlikelerin ortadan kalktığını vurguluyor.

Kılınç, “Herkesin yerden gördüğü yerleri kuş bakışı görmek çok güzel. Uçuş yaparken çektiğim güzel görüntüleri sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Hem keyif alıyor hem de çektiğim videolarla bölgenin tanıtımına katkıda bulunuyorum” şeklinde konuştu.