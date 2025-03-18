Tarım Arazileri İçin TAKE Başvuruları Başladı

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMINI ARTIRMAK İÇİN YENİ PROJE BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi” çerçevesinde 2025 yılı başvurularını kabul etmeye başladı. Bu proje, boş, nadasa bırakılan veya atıl durumda olan arazilerin tarımsal üretime kazandırılmasını hedefliyor.

Proje kapsamında, nohut, yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, taze fasulye, taze barbunya, susam ve sorgum gibi ürünleri üretmek isteyen çiftçilere yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum desteği verilecek. TAKE Projesi’nin toplam bütçesi 8,4 milyon TL olarak belirlenirken, projelerin yüzde 75’inin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edileceği açıklandı.

Projeden yararlanmak isteyen çiftçiler, 21 Mart 2025 tarihine kadar İlçe Müdürlükleri’ne başvuru yapabilecek. Proje kapsamında desteklenen ürünler arasında fasulye, barbunya, susam, nohut, yağlık ayçiçeği, sorgum ve sudan otu tohumları yer alacak.

PROJENİN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımının hem dünya genelinde hem de ilimizde önemi her geçen gün artmaktadır. İklim değişikliğinin tarım sektöründeki etkileri giderek daha fazla hissedilmektedir.” şeklinde açıklama yaptı. Çınar, tarımsal üretim planlamasına bağlı kalarak ilçelerde uygulanacak bu proje ile bitkisel üretime katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.